Bozhon Precision Industry Technology A legte Quartalsergebnis vor

Bozhon Precision Industry Technology A gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.53 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bozhon Precision Industry Technology A 0.380 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.13 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 76.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.78 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch