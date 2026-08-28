Bozhon Precision Industry Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bozhon Precision Industry Technology A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.51 CNY, nach 0.430 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.76 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch