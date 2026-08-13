Boyd Group Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Boyd Group Services stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CAD gegenüber 0.350 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1.40 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 29.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.08 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch