Boyd Group Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Boyd Group Services stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das vergangene Quartal hat Boyd Group Services mit einem Umsatz von insgesamt 1.42 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 30.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch