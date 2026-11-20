Boyaa Interactive International hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.10 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.380 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 128.2 Millionen HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128.5 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch