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19.11.2026 06:37:00
Boxlight A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Boxlight A hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.78 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -67.680 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 30.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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