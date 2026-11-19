Boxlight A hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.78 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -67.680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 30.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch