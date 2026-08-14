Boxlight A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Boxlight A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 USD gegenüber -55.080 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 25.9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 15.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boxlight A 30.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch