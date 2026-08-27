Box informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Box hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 321.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Box einen Umsatz von 294.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch