Bowman Consulting Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bowman Consulting Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 148.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 126.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch