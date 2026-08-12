Bowman Consulting Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bowman Consulting Group hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 146.1 Millionen USD gegenüber 122.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch