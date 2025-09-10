|
10.09.2025 06:37:00
Bowlin Travel Centers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bowlin Travel Centers hat am 08.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 9.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bowlin Travel Centers 10.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
