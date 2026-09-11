Bowlin Travel Centers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bowlin Travel Centers hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0.08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bowlin Travel Centers mit 0.080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Bowlin Travel Centers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch