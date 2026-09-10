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10.09.2026 06:37:00
Bowim legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bowim hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.46 PLN gegenüber 0.020 PLN im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Bowim 458.2 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 474.7 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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