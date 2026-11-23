Bowim gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0.570 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 462.5 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bowim einen Umsatz von 436.7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch