Bowhead Specialty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bowhead Specialty stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.450 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 170.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bowhead Specialty einen Umsatz von 143.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch