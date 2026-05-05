Bowater Aktie US1021831003
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05.05.2026 13:12:02
Bowhead Specialty Holdings Inc. Reports Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $16.01 million, or $0.48 per share. This compares with $11.43 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Bowhead Specialty Holdings Inc. reported adjusted earnings of $16.03 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.9% to $155.69 million from $122.72 million last year.
Bowhead Specialty Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.01 Mln. vs. $11.43 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.34 last year. -Revenue: $155.69 Mln vs. $122.72 Mln last year.
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