Bouvet AS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bouvet AS gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.680 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 865.4 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 0.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 870.5 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch