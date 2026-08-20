Bouvet AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bouvet AS hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.91 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0.930 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bouvet AS 975.0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 968.7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch