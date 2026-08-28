Boustead Heavy Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Boustead Heavy Industries hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boustead Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33.19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30.9 Millionen MYR im Vergleich zu 46.2 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch