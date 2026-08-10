Boundless Bio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Boundless Bio hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch