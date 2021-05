Boston Scientific obtient le marquage CE pour le bronchoscope à usage unique EXALTMC Model B

L'entreprise lancera une mise en marché limitée en Europe en juin

MARLBOROUGH, Massachusetts, 25 mai 2021 /CNW/ - Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour le bronchoscope à usage unique EXALTMC Model B, un dispositif à usage unique conçu pour les interventions au chevet du patient dans l'unité de soins intensifs, la salle d'opération et la salle de bronchoscopie. La mise sur le marché du dispositif devrait débuter en Europe dans les semaines à venir.

Le bronchoscope EXALT Model B sera offert en trois tailles - mince, régulier et grand - afin de permettre son utilisation dans une grande variété de procédures de bronchoscopie telles que la gestion de la sécrétion, l'intubation des voies aériennes, la trachéostomie percutanée, le placement du tube endotrachéal à deux lumières et les biopsies.

« Comme les bronchoscopes à usage unique sont relativement nouveaux, l'innovation continue est nécessaire pour permettre aux médecins d'avoir une visualisation directe et précise des poumons et des voies aériennes d'un patient », a déclaré le Dr Kaid Darwiche, chef du département de pneumologie interventionnelle à la Ruhrlandklinik, en Allemagne. « Le bronchoscope EXALT Model B offre une imagerie claire et nette et une grande puissance de succion, deux éléments essentiels pour détecter avec succès toute anomalie dans les voies respiratoires du patient. »

Dans toute l'Europe, plus de 1,5 million de procédures impliquant un bronchoscope sont réalisées chaque annéei. Bien que le potentiel d'infection due au retraitement des endoscopes réutilisables soit faible, des contaminations associées à ces instruments et des infections postopératoires ont été signaléesii. Pour lutter contre ce risque, un récent énoncé de position de la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale (ESGE) et de l'European Society of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA) a fortement recommandé l'utilisation d'accessoires endoscopiques à usage unique dans la mesure du possibleiii.

« Les bronchoscopes à usage unique commencent à devenir la préférence de nombreux médecins en raison de leur capacité d'éliminer le risque d'infection lié à l'endoscope qui peut découler d'un retraitement inefficace et de leur capacité d'accroître l'efficacité opérationnelle en milieu hospitalier » a déclaré Dave Pierce, vice-président directeur et président de MedSurg et président, Endoscopie, Boston Scientific. « L'innovation est au cœur de notre mission, et le bronchoscope EXALT Model B est conçu pour offrir aux médecins la fonctionnalité de haute qualité et la finesse d'un endoscope réutilisable, tout en répondant aux besoins accrus en matière de sécurité des patients et en améliorant l'efficacité. »

Le bronchoscope EXALT Model B est le dernier-né du portefeuille d'imagerie à usage unique de Boston Scientific. Depuis des décennies, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec les médecins afin d'innover continuellement et de mettre au point des technologies à usage unique dans les domaines gastro-intestinal, pancréato-biliaire, chirurgical, urologique et respiratoire pour faire progresser les soins aux patients, y compris le duodénoscope à usage unique EXALTMC Model D, l'urétéroscope numérique flexible LithoVueMC, le système de visualisation directe SpyGlassMC DS et le cathéter numérique SpyGlassMC Discover.

Pour en savoir plus sur le bronchoscope EXALT Model B, veuillez consulter le site www.bostonscientific.eu/EXALT-B.

Le bronchoscope EXALT Model B n'est pas offert aux États-Unis.

À propos de Boston Scientific

Boston Scientific transforme des vies grâce à des solutions médicales novatrices qui améliorent la santé des patients dans le monde entier. En tant que leader mondial des technologies médicales depuis plus de 40 ans, nous faisons progresser la science pour la vie en offrant une vaste gamme de solutions hautement performantes qui répondent aux besoins non satisfaits des patients et réduisent le coût de leurs soins. Pour plus d'informations, visitez www.bostonscientific.com et connectez-vous sur Twitter et Facebook.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières et de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots comme « anticiper », « s'attendre à », « projeter », « croire », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de » et d'autres mots semblables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos croyances, nos hypothèses et nos estimations formulées et reposent sur l'information dont nous disposions au moment de leur formulation et ne doivent pas être considérés comme des garanties d'événements ou de rendements futurs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés concernant nos plans d'affaires, les essais cliniques, le lancement de produits et le rendement et l'impact des produits. Si nos hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes, ou si certains risques ou incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient varier considérablement par rapport aux attentes et aux projections exprimées ou implicites dans nos énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces facteurs ont altéré et pourraient altérer à l'avenir (avec d'autres facteurs) notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie d'entreprise, et pourraient entraîner une divergence significative des résultats réels par rapport à ceux visés par les énoncés formulés dans le présent communiqué de presse. Ainsi, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'un ou l'autre de nos énoncés prospectifs.

Les facteurs qui peuvent causer de telles différences comprennent, entre autres choses, les conditions économiques, concurrentielles, de remboursement et réglementaires à venir; le lancement de nouveaux produits; les tendances démographiques; la propriété intellectuelle; les litiges; les conditions du marché financier; et les décisions d'affaires futures prises par nous et nos concurrents. Tous ces facteurs sont difficiles ou impossibles à prédire avec précision, et bon nombre d'entre eux échappent à notre contrôle. Pour obtenir une liste plus détaillée et une description de ces risques et autres incertitudes importants qui pourraient avoir une incidence sur nos opérations futures, consultez la Partie II, Article 1A - Facteurs de risque dans notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, que nous pouvons mettre à jour dans la Partie II, Article 1A - Facteurs de risque dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q que nous avons déposés ou que nous déposerons ci-après. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces attentes peuvent être fondées, ou qui peuvent influer sur la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

PERSONNE-RESSOURCE :

Francesca Cardarelli

Relations avec les médias, EMOA

+39 340 662 6364

Francesca.Cardarelli@bsci.com

Kirsten Lesak-Greenberg

Relations avec les médias, États-Unis

+1 (763) 300-9254

Kirsten.Lesak-Greenberg@bsci.com

Susie Lisa, CFA

Relations avec les investisseurs

(508) 683-5670

BSXInvestorRelations@bsci.com







i Données conservées à la Boston Scientific Corporation. L'étude de marché date de 2019 et comprend des projections pour 2020, intégrant des estimations relatives à la pandémie de COVID-19. ii Mehta A, Muscarella L. Bronchoscope-related « superbug » infections (Infections à « superbactéries » causées par les bronchoscopes), CHEST Journal, 2019; 157(2). DOI:https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.08.003. iii Beilenhoff Ulrike et coll. Reprocessing in GI endoscopy: ESGE-ESGENA Position Statement (Retraitement en endoscopie gastro-intestinale : énoncé de position de l'ESGE-ESGENA) - Mise à jour 2018, Endoscopie 2018; 50

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329537/Boston_Scientific_Logo.jpg

SOURCE Boston Scientific Corporation