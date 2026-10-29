Boston Scientific legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boston Scientific hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.14 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch