Boston Pizza Royalties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boston Pizza Royalties hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.490 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch