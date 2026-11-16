Boston Omaha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Boston Omaha hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 22.2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch