Bossard übernimmt französische Aero Negoce International

Zürich (awp) - Der Verbindungstechnik-Spezialist Bossard will die französische Aero Negoce International Gruppe übernehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Béziers beschäftigt 33 Mitarbeitende und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von rund 25 Millionen Euro.

Bossard habe eine Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet, um die Präsenz in der Luftfahrtindustrie und in Frankreich deutlich auszubauen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Akquisition solle mit bestehenden Kreditfazilitäten finanziert werden, und der Abschluss der Transaktion werde innerhalb des laufenden Jahres erwartet.

In Kombination mit der 2019 akquirierten Boysen (jetzt Bossard Aerospace Germany) würde Bossard zu einem führenden Anbieter für Verbindungselemente und Logistikdienstleistungen in der europäischen Luftfahrtindustrie werden. Aero Negoce International habe zudem auch Standorte in den USA und Malaysien.

Das französische Familienunternehmen wiederum könne mit der Unterstützung der Bossard Gruppe weiter wachsen und "gleichzeitig den serviceorientierten Ethos bewahren", sagen Patrick und Nathalie Bianchini, welche das Unternehmen in zweiter Generation geführt haben, laut Mitteilung.

ys/cf