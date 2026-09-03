Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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03.09.2026 06:58:14
Bossard Gruppe regelt CFO-Nachfolge
|
Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 3. September 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier: Abmelden
Freundliche Grüsse
Bossard Holding AG
Tel. +41 41 749 65 86
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
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|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
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|2393038
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|
2393038 03.09.2026 CET/CEST
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