Bossard erwartet für erstes Halbjahr deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung

Zug (awp) - Beim Industriezulieferer Bossard hat der gute Start ins Jahr eine Fortsetzung gefunden. Der positive Umsatztrend aus dem ersten Quartal habe sich auch im zweiten Jahresviertel 2021 in allen drei Marktregionen fortgesetzt, teilten die Innerschweizer am Freitag mit.

Bossard hatte für Januar bis März ein Umsatzwachstum von 11,8 Prozent vermeldet. Nun rechne die Gruppe für das Semester mit einem Umsatzplus von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärte Bossard.

Damit würden Umsatz und Gewinn nicht nur deutlich über der von der Pandemie geprägten Vorjahresperiode liegen, sondern auch über dem ersten Halbjahr 2019. Anfang März hatte Bossard für das gesamte Jahr 2021 einen Umsatz in der Grössenordnung von 870 Millionen Franken und damit eine Rückkehr in die Region des Vorkrisenniveaus in Aussicht gestellt.

Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibe jedoch weiterhin von Unsicherheiten und Risiken geprägt, erklärte Bossard weiter. Die Situation am Beschaffungsmarkt dürfte laut dem Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte angespannt bleiben. Es sei daher mit weiteren Preiserhöhungen und längeren Lieferfristen zu rechnen.

Den Umsatz des ersten Semesters 2021 wird Bossard am 14. Juli veröffentlichen, die Gewinnzahlen am 24. August.

ra/kw