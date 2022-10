Bossard erfüllt ab 2023 Frauenquote für Verwaltungsräte

Zug (awp) - Im Verwaltungsrat des Industriezulieferers Bossard kommt es zu zwei Abgängen. An der kommenden Generalversammlung im Frühjahr 2023 stellen sich Stefan Michel und René Cotting nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.

Neu soll Ina Toegel in das Gremium gewählt werden. Damit wären 3 von 7 Sitzen im Verwaltungsrat von Frauen besetzt. Das Unternehmen würde dadurch die Frauenquote von 30 Prozent erfüllen, welche der Bundesrat ab 2026 vorsieht.

Ebenfalls hat das Unternehmen am Montag angekündigt, dass ab Januar 2023 Susan Salzbrenner neu in die Konzernleitung aufgenommen wird. Sie wird indes die einzige Frau in der siebenköpfigen Geschäftsführung von Bossard sein.

