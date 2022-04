Bossard-Aktie zieht an: Bossard wächst weiter kräftig

In allen drei Weltregionen legte das Unternehmen im Startquartal 2022 im zweistelligen Bereich zu. Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Bossard zuversichtlich.

Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 19,1 Prozent auf 291,6 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Montag mitteilte. Um Währungseinflüsse und Akquisitionseffekte bereinigt lag das Plus bei 16,5 Prozent. Damit hat Bossard die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen.

Die "erfreuliche Entwicklung des Geschäftsgangs", welche seit dem vierten Quartal 2020 anhalte, habe sich im ersten Quartal 2022 in allen drei Regionen fortgesetzt, so Bossard. Die Situation auf den Beschaffungsmärkten bleibe zwar angespannt, dank verschiedener Beschaffungsquellen könne die Lieferfähigkeit aber hoch gehalten werden. Zudem habe der Fokus auf Smart Factory Dienstleistungen in Zeiten komplexer Beschaffungsmärkte und Kostensteigerungen Früchte getragen.

Wachstum in Amerika und Asien höher als in Europa

Auf dem wichtigsten Markt Europa stiegen die Verkäufe um 15 Prozent auf 169,9 Millionen Franken, akquisitions- und währungsbereinigt betrug das Wachstum knapp 12 Prozent. Vor allem die Industriesegmente Maschinenbau, Elektronik und Luftfahrt haben dabei gut abgeschnitten.

In der Region Amerika nahm der Umsatz um 24,4 Prozent auf 68,4 Millionen Franken zu (+21,7% in LW) und in Asien um 26,6 Prozent auf 53,3 Millionen (+25,1% in LW).

Im Ausblick bleibt das Unternehmen noch vage. Trotz volatiler Marktbedingungen biete das aktuelle Umfeld weiterhin Wachstumschancen, heisst es. In Anbetracht der konstant hohen Lieferfähigkeit und dem Fokus auf Wachstumsindustrien bleibe man für den weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlich.

Bossard-Aktien nach starkem Startquartal gesucht

Die Aktien des Verbindungstechnikspezialisten Bossard legen am Montag deutlich zu. Mit den am Morgen vorgelegten Umsatzdaten zum ersten Quartal 2022 hat das Unternehmen die Schätzungen der Analysten gemäss dem AWP-Konsens um knapp 7 Prozent übertroffen. In Marktkreisen wird der Start ins laufende Geschäftsjahr denn auch wahlweise als "sehr stark", "robust" oder "dynamisch" bezeichnet.

Die Bossard-Aktie gewinnt im Handel an der SIX zeitweise 1,96 Prozent auf 208,50 Franken. Die Aktie kostet damit zwar noch immer rund ein Drittel weniger als noch Ende 2021, im Vorjahr gehörte sie mit einem Plus von über 80 Prozent allerdings zu den absoluten Highflyern an der hiesigen Börse. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derzeit 0,54 Prozent höher.

Laut Baader Helvea lagen die Zahlen "weit" über den Erwartungen. Der Broker betonte in einem Kommentar gleichzeitig, dass entgegen der Erwartungen kein Hinweis auf sich möglicherweise abschwächende Margen gemacht wurde. Und auch die Zürcher Kantonalbank interpretiert den vagen Ausblick als Hinweis auf weiteres Wachstum bei gehaltenen Margen. Die hohe Lieferfähigkeit sei hilfreich und der globale Chipmangel habe bisher offenbar keine Nachfrageinbusse generiert, heisst es in einer Einschätzung der ZKB.

Für die Bank Mirabaud ist vor allem die starke Entwicklung in Europa positiv. Denn dort erziele das Unternehmen im Durchschnitt die beste Marge, womit sich der gute Start ins Jahr auch in der Gewinnentwicklung widerspiegeln sollte.

cf/kw

Zug (awp)