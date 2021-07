Bossard-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen Bossard meldet bestes Halbjahr der Firmengeschichte

Der positive Umsatztrend aus dem ersten Quartal hat sich im zweiten Jahresviertel beschleunigt.

Der Umsatz kletterte im Halbjahr um 23,9 Prozent auf 494,8 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Mittwoch mitteilte. Für das erste Quartal hatte Bossard noch ein Umsatzwachstum von 11,8 Prozent vermeldet.

Bossard macht auch bereits erste Angaben zum Gewinn. So dürfte der EBIT im ersten Semester auf rund 67 Millionen Franken zu liegen kommen (VJ 41,1 Mio), entsprechend einer EBIT-Marge von 13,5 Prozent. Damit habe die Gruppe das beste Halbjahresergebnis ihrer Unternehmensgeschichte erzielt.

Es war ein Anstieg mit Ansage: Bereits vor rund einem Monat hatte Bossard ein Umsatzplus von mehr als 20 Prozent in Aussicht gestellt. Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten dennoch leicht übertroffen.

Wachstum in allen Regionen

Die Abschwächung der Covid-19 Pandemie zeigte sich laut Mitteilung in einem ausserordentlichen Umsatzwachstum in Amerika (+14,5%) und Europa (+24,6%). In Asien (+35,0%) habe sich das starke Wachstum trotz der hohen Vergleichsbasis des Vorjahres fortgesetzt. In der Region habe man dank dem Fokus auf Wachstumssegmente Marktanteilsgewinne erzielt, heisst es.

Der Ausblick für das Gesamtjahr sei jedoch weiterhin von Unsicherheiten geprägt. So bleibe die Situation am Beschaffungsmarkt weiterhin angespannt. Es sei daher mit weiteren Preiserhöhungen und längeren Lieferfristen zu rechnen. Auch die Situation um Covid-19 bleibe ein Unsicherheitsfaktor.

Der detaillierte Halbjahresbericht wird am 24. August veröffentlicht.

Markt: In Bossard werden Gewinne mitgenommen

Die Aktien von Bossard können sich am Mittwoch dem etwas schwächeren Markttrend nicht entziehen. Die vom Industriezulieferer publizierten Eckwerte zum ersten Semester kommen bei Analysten zwar gut an, sind aber zu wenig, um den sehr gut gelaufenen Papieren einen neuen Kick zu geben. Auch positive Analystenvoten helfen da nichts.

Zeitweise büssen Bossard 1,4 Prozent auf 282,50 Franken ein. Die Bossard-Aktie hat im laufenden Jahr bereits um rund 60 Prozent zugelegt. Nun würden aufgelaufene Gewinne eingestrichen, sagten Marktbeobachter.

Einen deutlichen Kurssprung hatten die Bossard-Valoren bereits Mitte Juni vollzogen, als das Unternehmen ein Umsatzplus von mehr als 20 Prozent vorangekündigt hatte. Das nun ausgewiesene Wachstum von 24 Prozent habe daher nicht gross überrascht, meinen Analysten.

Grundsätzlich sind die Experten Bossard aber gut gesonnen. So hat Vontobel das Kursziel nun auf 280 von 230 Franken nachgezogen, bleibt aber beim Votum "Hold". Research Partners hat das Kursziel auf 275 von 220 Franken erhöht, belässt die Einstufung aber ebenfalls auf "Halten".

