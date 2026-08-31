Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag mit Einbussen

Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 234,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 234,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 89 Bossard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2026 bei 241,00 CHF. 2,99 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 75,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,62 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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