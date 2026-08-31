Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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31.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Anleger greifen bei Bossard am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 236,00 CHF.
Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 236,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 238,00 CHF. Bei 234,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 2'800 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2026 auf bis zu 241,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 2,07 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 76,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,62 CHF ausgeschüttet werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 11,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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