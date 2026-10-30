Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Einbussen

Um 09:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 262,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'834 Punkten steht. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 262,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 263,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 187 Stück.

Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 49,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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