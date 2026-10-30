|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 262,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 262,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'834 Punkten steht. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 262,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 263,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 187 Stück.
Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 49,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.
Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
30.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an (AWP)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Sales for the third quarter 2026 (EQS Group)
Analysen zu Bossard AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Bossard am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.