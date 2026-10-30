Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 260,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'831 Punkten notiert. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'552 Bossard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 274,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 48,69 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 12,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester