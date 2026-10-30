|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.10.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag leichter
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 260,00 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 260,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'831 Punkten notiert. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'552 Bossard-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 274,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 48,69 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 12,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
30.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an (AWP)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Sales for the third quarter 2026 (EQS Group)
Analysen zu Bossard AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Bossard am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.