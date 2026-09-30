Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag nahezu unverändert

Die Bossard-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 253,00 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 251,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 253,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 113 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Abschläge von 46,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,64 CHF je Bossard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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