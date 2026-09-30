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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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30.09.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 248,00 CHF.

Bossard
248.04 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 248,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 248,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'692 Bossard-Aktien.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 256,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,64 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’650.15 01.10.2026 10:02:39
Long 13’296.17 19.34 S1BR8U
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Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Bossard AG 250.00 0.00% Bossard AG

Bossard am 30.09.2026

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