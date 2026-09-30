Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 248,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 248,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'692 Bossard-Aktien.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 256,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,64 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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