Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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29.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bossard. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bossard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 250,00 CHF.
Mit einem Kurs von 250,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'761 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 250,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,00 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,00 CHF. Bisher wurden heute 552 Bossard-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 256,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 2,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 46,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.
Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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