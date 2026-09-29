Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Mit einem Kurs von 250,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'761 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 250,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,00 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,00 CHF. Bisher wurden heute 552 Bossard-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 256,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 2,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 46,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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