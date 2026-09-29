Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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29.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bossard. Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 253,00 CHF.
Das Papier von Bossard konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 253,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'775 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 255,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 250,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'594 Bossard-Aktien.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 1,17 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 89,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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