Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Mittag ins Plus

Das Papier von Bossard konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 252,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'857 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 255,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 250,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'830 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 256,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 88,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,64 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert