Bossard Aktie News: Bossard legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 214,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'066 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bossard-Aktie legte bis auf 215,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 211,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'031 Bossard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 264,50 CHF. Gewinne von 23,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 157,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 26,43 Prozent Luft nach unten.

Die Bossard-Bilanz für Q2 2023 wird am 20.07.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Bossard rechnen Experten am 21.08.2024.

Redaktion finanzen.ch