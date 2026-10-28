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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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28.10.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bossard. Zuletzt ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF.

Bossard
261.98 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'500 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 264,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 262,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 846 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Mit einem Zuwachs von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Bossard AG 264.00 0.76% Bossard AG

Bossard am 28.10.2026

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