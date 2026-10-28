Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 264,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'500 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 264,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 262,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 846 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Mit einem Zuwachs von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester