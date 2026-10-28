Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 264,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'592 Punkten steht. Bei 266,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'062 Bossard-Aktien.

Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 274,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 49,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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