Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Bossard-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'917 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 250,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 249,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 149 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 256,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 46,64 Prozent wieder erreichen.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,69 CHF ausgeschüttet werden.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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