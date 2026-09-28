Bossard Aktie News: Bossard am Montagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 252,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'848 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 252,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'792 Stück gehandelt.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 88,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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