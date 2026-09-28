Bossard Aktie News: Bossard am Montagmittag stärker

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 251,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 251,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 249,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 692 Bossard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 256,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 46,85 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,69 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,64 CHF je Bossard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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