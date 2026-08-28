Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag behauptet

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Bossard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 235,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht. Bei 236,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 234,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 236,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 49 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.07.2026 erreicht. Gewinne von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,62 CHF.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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