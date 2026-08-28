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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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28.08.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Bossard zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Bossard-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 235,00 CHF.

Bossard
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Die Bossard-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 235,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 237,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 234,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'878 Bossard-Aktien.

Am 27.07.2026 markierte das Papier bei 241,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 2,55 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 43,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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