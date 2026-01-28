Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 154,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'093 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 154,00 CHF. Bei 155,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'644 Bossard-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 216,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Am 13.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 3,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Bossard möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 9,69 CHF im Jahr 2025 aus.

