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27.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard steigt am Freitagvormittag
Die Aktie von Bossard zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 249,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 249,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'860 Punkten tendiert. Bei 249,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 247,00 CHF. Zuletzt wechselten 123 Bossard-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 274,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 86,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.
Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,71 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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