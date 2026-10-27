Bossard Aktie News: Bossard am Mittag freundlich

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 262,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'584 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 263,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,00 CHF. Bisher wurden heute 2'123 Bossard-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,58 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 96,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,83 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 12,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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