Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.1%  SPI 20’530 0.1%  Dow 52’298 -0.1%  DAX 25’465 0.2%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 6’131 0.2%  Gold 4’025 0.3%  Bitcoin 66’273 0.0%  Dollar 0.8290 0.2%  Öl 114.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
SpaceX-Aktie im Fokus: Warum der Anthropic-Börsengang Chance und Risiko zugleich ist
Schub für Meta-Aktie? - Milliarden-Kapitalspritze für KI-Ausbau - NVIDIA wird Investor
Sherwin-Williams-Aktie fällt deutlich: Farbenproduzent engt Gewinnziel ein
Suche...
ETF Sparplan

Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 12:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Mittag freundlich

Bossard Aktie News: Bossard am Mittag freundlich

Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 262,00 CHF.

Bossard
260.97 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 262,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'584 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 263,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,00 CHF. Bisher wurden heute 2'123 Bossard-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,58 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 96,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,83 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 12,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bossard AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bossard AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
26.10.26 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’160.41 19.78 S4BTCU
Short 15’468.22 13.98 S1BOOU
Short 16’049.97 8.92 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’554.01 27.10.2026 14:38:42
Long 13’985.71 19.65 SSTYBU
Long 13’640.43 13.72 SFBNWU
Long 13’097.42 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bossard AG 262.00 0.38% Bossard AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
EUREX/Bund-Futures ziehen an

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.